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    New York'ta ambulans çağırmanın bedeli 1420 dolar

    New York'ta ambulans çağırmanın bedeli 1420 dolar

    ABD'de koronavirüs vakaları giderek artarken New York'ta bir ambulans çağırmak için fahiş bedelller isteniyor.
    • Haber Merkezi
    • 27.04.2020 - 23:26
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    New York'ta ambulans çağırmanın bedeli 1420 dolar

    Koronavirüs salgınının merkezi haline gelen ABD'de vaka sayısı 1 milyonu geçti. Ancak halen sağlık sistemini daha yeterli kılmak için gerekli adımlar atılmıyor

    Aksine, bazı eyaletlerde sağlık hizmetleri için fahiş ücretler isteniyor.

    NEW YORK'TA BİR AMBULANSIN BEDELİ 1420 DOLAR

    Bunlardan biri de New York. Eyaletin internet sitesinde paylaşılan bilgiye göre, bir ambulans çağırmanın 775 dolardan, 1420 dolara kadar çıkıyor.

    1 mil başına (1,6 kilometre 15 dolar alınan eyalette, sigortası olmayanlar, bu meblağın 2 ya da 3 katını ödemek zorunda kalıyor.

    GÜNDE 6000 ÇAĞRI YAPILDI

    Vaka sayısının tavan yaptığı geçen ay, ambulans çağıranların günlük sayısının ortalama 6000 olduğu belirtildi.

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