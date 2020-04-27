New York'ta ambulans çağırmanın bedeli 1420 dolar

ABD'de koronavirüs vakaları giderek artarken New York'ta bir ambulans çağırmak için fahiş bedelller isteniyor.

Koronavirüs salgınının merkezi haline gelen ABD'de vaka sayısı 1 milyonu geçti. Ancak halen sağlık sistemini daha yeterli kılmak için gerekli adımlar atılmıyor

Aksine, bazı eyaletlerde sağlık hizmetleri için fahiş ücretler isteniyor.

NEW YORK'TA BİR AMBULANSIN BEDELİ 1420 DOLAR

Bunlardan biri de New York. Eyaletin internet sitesinde paylaşılan bilgiye göre, bir ambulans çağırmanın 775 dolardan, 1420 dolara kadar çıkıyor.

1 mil başına (1,6 kilometre 15 dolar alınan eyalette, sigortası olmayanlar, bu meblağın 2 ya da 3 katını ödemek zorunda kalıyor.

GÜNDE 6000 ÇAĞRI YAPILDI

Vaka sayısının tavan yaptığı geçen ay, ambulans çağıranların günlük sayısının ortalama 6000 olduğu belirtildi.