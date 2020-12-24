New York'ta binalar, Noel için ışıklandırıldı

Kentte yeni yıl hazırlıkları kapsamında ışıklandırılan binalar, görsel şöleni ortaya çıkardı.

ABD'nin New York kentinde, ışıklandırılan binalar gece saatlerinde güzel görüntü oluşturdu.

Işıklandırılan binalar arasında Empire State binası da bulunuyor.

NEW YORK'TA YENİ YIL HAZIRLIĞI

Ülkede yeni yıl etkinliklerine az bir süre kala ışıklandırılan binalar havadan görüntülendi.

Tüm dünyada olduğu gibi yeni yıla koronavirüs salgınının gölgesinde girecek olan ABD'de vaka sayısı 19 milyona yaklaşırken, 334 binden fazla ölüm kaydedildi.

ABD, salgının merkez üssü konumunda bulunuyor.