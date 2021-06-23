New York'ta bir kişi 'hoverboard' ile uçtu

New York'ta bir kişi 'hoverboard' ile uçtu

ABD'nin New York kentinde kimliği henüz bilinmeyen bir kişinin, 'hoverboard' ile Times Meydanı'nda uçtuğu görüntüler sosyal medyada viral oldu.

ABD'nin New York kentinde yer alan Times Meydanı'nda yüzünü taktığı kask ile gizleyen kimliği belirsiz bir şahıs, tüm halkın şaşkın bakışları içinde 'hoverboard' ile alçak uçuş gerçekleştirdi.

New York'ta Times Meydanı semalarında bir kişi 'hoverboard' ile uçtu VİDEO

GREEN GOBLIN'E BENZETİLDİ

Meydandaki vatandaşlar tarafından kayda alınan görüntüler sosyal medyada gündem olurken, sosyal medya kullanıcıları görüntülerdeki şahsı, ünlü Spider-Man filimdeki kötü karakter Green Goblin’e benzetti.

CİHAZ 20 BİN DOLAR

Ayrıca yerel basında yayınlanan haberlerde ise, cihazın Omni Hoverboards tarafından üretildiği ve maliyetinin yaklaşık 20 bin dolar olduğu ileri sürüldü.