Cadılar Bayramı'na yapılan hazırlıkla birlikte Whilestone evi de ışıklandırıldı. Dekorasyonu ve ışıklandırmasıyla ilgi çeken ev, ziyaretçilerini bekliyor.

Uzun yıllardır Avrupa ve Amerika'da büyük bir heyecanla kutlanan Cadılar Bayramı için yeni hazırlıklar başladı.

31 Ekim'de kutlanan Cadılar Bayramı için çeşitli kostümler ve süslemeler yapılırken, bu yıl da aynı heyecan yaşandı.

New York'ta Cadılar Bayramı öncesinde ışıklandırma ve dekorasyon yapıldı.

WHILESTONE EVİNE YOĞUN İLGİ

Işıklandırılan ve dekorasyonu tamamlanan "Whitestone" evi yoğun ilgi görmeye başladı.

SÜSLEMELER YAPILDI

Ev, etrafına ve verandaya yerleştirilen iskeletler, hayaletler, canavarlar ve Cadılar Bayramı süslemeleriyle ziyaretçilerini bekliyor.

New York'ta Cadılar Bayramı için hazırlık yapıldı VİDEO

