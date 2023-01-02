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    New York'ta cesetler gübreye dönüştürülebilecek

    ABD'nin New York eyaletinde insanların öldükten sonra cesetlerinin toprağa dönüştürebilmesi için izin verildi. Karar, Katolik piskoposların tepkisini çekti.
    • 02.01.2023 - 09:01
    • Güncelleme : 02.01.2023 - 09:18
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    New York'ta cesetler gübreye dönüştürülebilecek

    ABD'nin New York eyaletinde dikkat çeken bir karar alındı.

    New York'ta insanların öldükten sonra cesetlerini toprağa dönüştürmesi için izin çıktı.

    Tabutla gömülmeye ve yakılmaya göre daha çevreci olduğu belirtilen yönteme ilk olarak 2019'da Washington izin veren eyalet oldu.

    Çevreci bir uygulama olarak tanıtılıyor

    Gübreleştirme uygulaması, cesetlerin bir konteynır içinde odun yongası, kaba yonca ve çim ile birlikte yaklaşık bir ay tutulmasıyla yapılıyor.

    Cesetleri gübreye çeviren şey ise mikropların faaliyetleri oluyor. Cesetler gübreleştikten sonra herhangi bir bulaşım olmaması için ısıtılıyor ve ortaya çıkan toprak, ölünün yakınlarına veriliyor.

    Katolik piskoposlar karşı

    Öte yandan AA'nın aktardığına göre gübreleştirme taraftarları, pek çok kentte mezarlık sıkıntısının yaşandığını ve bu yöntemin bu soruna da çözüm olacağını savunuyor.

    Son olarak bu toprağın etik bir sorun yarattığını düşünenler de var.

    New York’taki Katolik piskoposların buna karşı çıktığı, insan cesetlerinin “evsel atık” gibi değerlendirilmesinin doğru olmadığı aktarılıyor.

    New York ta cesetler gübreye dönüştürülebilecek #1

    ABD dışında izin veren tek ülke İsveç

    Bu sürecin yaklaşık 7 bin dolarlık masrafını çok bulanlar da var.

    Recompose ise 2021’de ortalama gömülme ücretinin 7 bin 848, yakılma ücretinin de 6 bin 971 olduğu göz önünde tutulunca bunun yüksek bir hizmet olmadığını söylüyor.

    Bu yönteme ABD dışında izin veren tek ülke İsveç.

    New York ta cesetler gübreye dönüştürülebilecek #2


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