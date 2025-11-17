New York'ta görevi devretmeye hazırlanan Eric Adams soluğu İsrail'de aldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dünyanın konuştuğu seçimler...

ABD’nin en büyük kenti New York’ta belediye başkanlığı seçimlerini Demokrat Parti adayı Zohran Mamdani kazandı.

İLK MÜSLÜMAN BELEDİYE BAŞKANI

34 yaşındaki Uganda doğumlu siyasetçi, kentin ilk Müslüman ve Afrika doğumlu belediye başkanı oldu.

Filistin’e verdiği destek nedeniyle İsrail yanlısı çevrelerin hedefi olan Mamdani, seçimi bağımsız aday Andrew Cuomo ve Cumhuriyetçi Curtis Sliwa’yı geride bırakarak yüzde 50,4 oyla kazandı.

Konut krizi, asgari ücret artışı, ücretsiz ulaşım gibi sosyal politikalar vadeden Mamdani, taban hareketiyle güç kazanarak kısa sürede popülerleşti.

FİLİSTİN'E VERDİĞİ DESTEKLE BİLİNİYOR

İsrail’in Gazze’deki eylemlerini 'soykırım' olarak nitelendiren açıklamaları nedeniyle 'antisemitizm' suçlamalarına maruz kalan Mamdani, bu tavrından geri adım atmadı.

İSRAİL RAHATSIZ

Seçim sonuçları Trump karşıtı bir tepki olarak yorumlanırken Mamdani’nin zaferi, İsrail’de de rahatsızlık yarattı.

Bazı İsrailli bakanlar, "New York özgürlüğün sembolü olmaktan çıktı." ifadelerini kullandı.

SOLUĞU İSRAİL'DE ALDI

Süreç bu şekilde devam ederken görevini Zohran Mamdani'ye devretmeye hazırlanan New York Belediye Başkanı Eric Adams, İsrail'i ziyaret etti.

Burada temaslarda bulunan Eric Adams, Ağlama Duvarı'nı öptü.

"SİZE BELEDİYE BAŞKANI OLARAK HİZMET ETTİM"

Eric Adams burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Görevim bitse de benim için en önemli ünvan sizin kardeşiniz olmak. Size belediye başkanı olarak hizmet ettim." ifadelerini kullandı.

Adams ayrıca ziyaretinde, Başbakan Netanyahu da dahil olmak üzere İsrailli yetkililerle görüşmeler yaptı.