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    New York'ta hayvan hakları savunucularına kebaplı protesto

    Vegan grup, eylem sırasında karşısında kebap yiyen bir Amerikalı'yı gördü. Yaşananlar tansiyonu yükseltirken, o anlar kameraya yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 28.08.2022 - 14:43
    • Güncelleme : 28.08.2022 - 15:05
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    New York'ta hayvan hakları savunucularına kebaplı protesto

    ABD'nin New York şehri, hayvan hakları savunucularının gösterilerine sahne oldu.

    Hayvanların kesilmemesini isteyen aktivistler, ellerinde pankart ve megafonlarla seslerini duyurmaya çalıştı.

    Veganların karşısında kebap yedi

    Elinde kebapla gruba yakalaşan bir Amerikalı ise dikkat çeken hareketlere imza attı ve aktivistlerin karşısına geçip kebap yedi.

    Bunun üzerine söz konusu vatandaş, büyük bir tepkiyle karşılaştı. Hayvanların öldürüldüğünü savunan gruptan bir kişi, "Hayvanları öldürmek sana iyi hissettiriyor. Kan yüzüne bulaştı." dedi.

    New York'ta hayvan hakları savunucularına kebaplı protesto ViDEO

    Aktivistlerden tepki: Ellerinde kan var

    Aynı aktivist, "Ellerinde kan var. Bu seni iyi hissettiriyor." ifadeleriyle tepkisini sürdürdü.

    Kebap yemeyi sürdüren Amerikalı ise bir süre sonra oradan ayrıldı. Görüntüler, sosyal medyanın gündemine oturdu.

    Sosyal medyanın gündeminde: 50 arkadaşımla barbekü yapardım

    Yapılan yorumlarda, "Çok eğlendirici", "New York City'de yaşasaydım bu ben olurdum. 50 arkadaşımı getirip, dev bir barbekü yapardım." denildi.

    New York ta hayvan hakları savunucularına kebaplı protesto #1

    New York ta hayvan hakları savunucularına kebaplı protesto #2

    New York ta hayvan hakları savunucularına kebaplı protesto #3


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