New York'ta kapalı otopark çöktü: Ölü ve çok sayıda yaralı var New York'un en işlek bölgelerinden Manhattan'da çöken kapalı otoparkta 1 kişi ölürken çok sayıda kişi de yaralandı.

AA New York'un Manhattan bölgesinde kapalı otopark çöktü. New York İtfaiye Departmanı (FDNY) ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğünü ve çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi. İtfaiye yetkilileri binada altı işçinin bulunduğunu, bunlardan dördünün hastaneye kaldırıldığını, birinin ise tıbbi müdahaleyi reddettiğini kaydetti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde çökme esnasında binanın enkazından parçaların göğe doğru yükseldiği ve insanların çığlık attığı tespit edildi. Yakın bölgede bulunan Pace Üniversitesi olay nedeniyle dersleri iptal ettiğini, can güvenliği için öğrencilerin bölgeden uzak durması gerektiğini duyurdu.