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    New York'ta Noel ağacı yakıldı

    Manhattan'da hazırlanan ağaç, alevlere teslim oldu. Polis, ağacı yakan şüpheliyi yakaladı.
    • Haber Merkezi
    • 08.12.2021 - 13:32
    • Güncelleme : 08.12.2021 - 15:09
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    New York'ta Noel ağacı yakıldı

    ABD'de, yılbaşı kutlamaları kapsamında hazırlanan Noel ağacı hedef alındı.

    New York'un Manhattan bölgesinde, Fox News binası dışına yerleştirilen ağaç, ateşe verildi.

    ELİNDE ÇAKMAKLA YAKALANDI

    Etraftan geçenler tarafından görüntülenen Noel ağacının alev alev yandığı görüldü.

    ABD basınında yer alan haberlere göre, polis ekipleri, 15 metre uzunluğundaki ağaca tırmanan 49 yaşındaki şüpheliyi yakaladı.

    NOEL AĞACININ YANMA ANI

    Önce bina görevlileri tarafından fark edilen şüphelinin elinde çakmak olduğu kaydedildi. Ağacın yandığı anlar, saniye saniye kaydedildi.

    New York'ta Noel ağacı yakıldı ViDEO

    10 BİN CAM SÜS, 100 BİN IŞIK

    Kundaklamanın nedeni henüz bilinmezken, polis, ağacı yakan saldırganın tek başına hareket ettiğini söyledi.

    Söz konusu ağaçta 10 bin cam süsü ve 100 bin ışık olduğu, süslemenin 21 saatten fazla sürdüğü bilgisine yer verildi.

    New York ta Noel ağacı yakıldı #1

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