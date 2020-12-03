Noel ağacının ışıklandırmasının fotoğrafını çekmek isteyenler, salgının yaşandığı bir dönemde kalabalığa neden oldu.

ABD’nin New York şehrindeki Rockefeller Center’a konulan Noel ağacının ışıklandırmasını görmek isteyenler, yoğunluk oluşturdu.

Ağaçtaki 50 bin adet LED ışık açılırken, kalabalık grup o anları görüntüleyebilmek için koronavirüs önlemlerine aldırış etmedi.

NOEL AĞACI İZDİHAMI

Etkinlikten saatler önce polis; izdihamı önleyebilmek için sokakları kapatırken, yayaları çevredeki binalardan uzaklaştırdı, ancak yeterli olmadı.

SOSYAL MESAFEYİ HİÇE SAYDILAR

Sosyal mesafe kuralını hiçe sayan insanlar, kurulan barikatlara rağmen ağacı görüntülemeye çalıştı.

Miami'den Mayra Montano, "Yarın ağacın nasıl göründüğünü görmek için geri geleceğim. Güzel olacağını biliyorum." dedi.

New York'ta Noel ağacını görüntülemek için sosyal mesafeyi hiçe saydılar ViDEO

ABD'DE KORONAVİRÜS BİLANÇOSU

Çin'in Vuhan kentinden yayılan koronavirüs salgınının merkez üssüne dönüşen ABD'de 14 milyon 314 bin 265 vaka ve 279 bin 867 ölüm yaşandı.