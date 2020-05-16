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    New York'ta plajlar doldu

    New York'ta plajlar doldu

    Amerika'da koronavirüsün en fazla can aldığı kentlerin başında gelen New York'ta havaların ısınmasıyla birlikte sahillere akın başladı.
    • DHA
    • 16.05.2020 - 13:08
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    New York'ta plajlar doldu

     

    Çin’in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüsten en çok etkilenen ABD’nin New York, New Jersey ve Connecticut eyaletlerinde halk koronavirüs yasaklarına uymayarak plajlara akın etti.

    NEW YORK VALİSİ KIZDI

    Plajlarda fiziksel mesafe kurallarına uyulmadığı ve aynı zamanda maske takılmadığı da gözlemlendi. Uyarılara rağmen plajların yine dolu olmasına New York Valisi Andrew Cuomo'dan da tepki geldi.

    "Ölü vakaları artarken, halkımız bu kadar duyarsız davranması kabul edilemez" diyen Cuomo, "Plajları 22 Mayıs'ta açıyoruz. Bir kaç gün bekleyebilirdiniz" dedi.

    New York valisi Andrew Cuomo açıklamasında plajların, önceki savaşlarda yaşamını yitirmiş ABD’lilerin anıldığı gün olan  Anma Günü öncesi 22 Mayıs’ta kısıtlamalar kapsamında açılacağını duyurmuştu.

    Plajların yüzde  50 kapasiteyle sınırlı olacağını, ve spor dahil temas faaliyetlerinin yasaklandığını söyleyen Cuomo, su kenarlarına sahip yerel yönetimlerin emri takip edip etmeme kararına sahip olacağını da belirtti.

    New York şehri Belediye başkanı sözcüsü Jane Meyer ise, “Valinin koyduğu yönergeleri gözden geçiriyoruz ve tüm kararları New Yorkluların güvenliğine dayanarak vereceğiz” dedi.

    NEW YORK'TA 22 BİN ÖLÜ

    Bilindiği üzere koronavirüs Amerika'da 88 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Bu ölümlerin 22 bin 300'ü New York'ta.

    New Yorklular koronavirüse aldırmadan plajlara akın etti -2

    New Yorklular koronavirüse aldırmadan plajlara akın etti -1

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