Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri operasyon sonucu, New York'ta yaşayan Ukraynalılar Rusya Başkonsolosluk binası önünde protesto gerçekleştirdi.

Rusya'nın 2 gündür sürdürdüğü askeri müdahalesi, farklı ülkelerce kınanıyor.

New York şehir merkezinde yaşayan Ukrayna vatandaşları, Manhattan'da bulunan Rusya Federasyonu Başkonsolosluk binasına gelerek ülkelerine yapılan askeri müdahaleye tepki gösterdi.

"UKRAYNA'DAN ELİNİ ÇEK"

Rus Başkonsolosluğu önünde Ukrayna bayraklarıyla bekleyen Ukraynalılar, "Savaşı durdurun", "Ukrayna'dan elini çek" yazılı pankartlar taşıdı.

KENTİN DÖRT BİR YANINDAN PROTESTO

Daha erken saatlerde ise Times Meydanı'nda toplanan yüzlerce New Yorklu ve Ukrayna vatandaşı Putin'in geniş çaplı saldırısını ve Ukrayna'ya askeri müdahalesini protesto etmişti.

New York'ta Rusya'nın askeri müdahalesi protesto edildi ViDEO

"UKRAYNA'NIN YANINDA OLUN"

Meydanda mavi-sarı dev Ukrayna bayrağını taşıyan kalabalık "Ukrayna'nın yanında olun" ve "Putin'i şimdi durdurun" sloganları attı.

Göstericiler daha sonra Lexington Bulvarı ve Central Park yakınlarındaki Birleşmiş Milletler Rusya Daimi Temsilciliği önüne yürümüş ve protestolarını bir süre daha devam ettirdi.