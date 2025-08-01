New York'ta şiddetli yağış sonrası metro istasyonlarını su bastı

ABD'de şiddetli fırtına sonrası yaşam durma noktasında...

Ülkenin doğu kesiminde sağanak etkili oldu.

METRO İSTASYONLARINI SU BASTI

New York ve çevresindeki bölgelerde cadde ve sokaklar göle döndü, metro istasyonları sular altında kaldı.

Newark, LaGuardia ve John F. Kennedy havalimanlarında yüzlerce uçuş iptal edildi veya ertelendi.

ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

New York Belediye Başkanı Eric Adams, şiddetli yağış ve sel nedeniyle yerel saatle 08.00’e kadar acil durum ilan edildiğini duyurdu.

Adams, bodrum kattaki dairelerde yaşayanları daha yüksek yerlere çıkmaları konusunda uyardı.

1 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Maryland eyaletinde ise Carroll County itfaiyesinden yapılan açıklamada, bir apartmanın yanında sel sularına kapılarak mahsur kalan bir çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi.

50 personelin yağmur suyu kanalına sıkışan çocuğu kurtarmak için yaklaşık 1 saat çaba harcadığı, çocuğun olay yerinde yaşamını yitirdiği aktarıldı.