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    New York’un Times Meydanı'nda 15 Temmuz: Türkiye Geçilmez

    ABD'nin New York şehrindeki Times Meydanı'nda bulunan dev dijital ekranda, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine karşı Türk milletinin mücadelesi yansıtıldı.
    • DHA
    • 15.07.2021 - 17:56
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    New York’un Times Meydanı'nda 15 Temmuz: Türkiye Geçilmez

    New York’un dünyaca bilinen Times Meydanı’nda bulunan dev dijital ekranda 15 Temmuz, "Victory of Democracy" (Demokrasi Zaferi) ve "Türkiye Geçilmez" mesajıyla anlatıldı.

    251 ŞEHİDİN FOTOĞRAFLARI "KAHRAMANLARIMIZ" YAZISIYLA YER ALDI

    Led ekranda 15 Temmuz'un 251 şehidinin fotoğrafları "Kahramanlarımız" yazısıyla yer aldı.

    9 SAAT BOYUNCA, HER SAATTE 30 KEZ YAYINLANIYOR

    20 saniye süren görüntüler, Times Meydanında 9 saat boyunca her saatte 30 kez yayınlanıyor.

    New York’un Times Meydanı nda 15 Temmuz: Türkiye Geçilmez #1

    New York’un Times Meydanı nda 15 Temmuz: Türkiye Geçilmez #2

    New York’un Times Meydanı nda 15 Temmuz: Türkiye Geçilmez #3

    New York’un Times Meydanı nda 15 Temmuz: Türkiye Geçilmez #4

    New York’un Times Meydanı nda 15 Temmuz: Türkiye Geçilmez #5

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