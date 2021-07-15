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- New York’un Times Meydanı'nda 15 Temmuz: Türkiye Geçilmez
New York’un Times Meydanı'nda 15 Temmuz: Türkiye Geçilmez
ABD'nin New York şehrindeki Times Meydanı'nda bulunan dev dijital ekranda, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine karşı Türk milletinin mücadelesi yansıtıldı.
- DHA
- 15.07.2021 - 17:56
New York’un dünyaca bilinen Times Meydanı’nda bulunan dev dijital ekranda 15 Temmuz, "Victory of Democracy" (Demokrasi Zaferi) ve "Türkiye Geçilmez" mesajıyla anlatıldı.
251 ŞEHİDİN FOTOĞRAFLARI "KAHRAMANLARIMIZ" YAZISIYLA YER ALDI
Led ekranda 15 Temmuz'un 251 şehidinin fotoğrafları "Kahramanlarımız" yazısıyla yer aldı.
9 SAAT BOYUNCA, HER SAATTE 30 KEZ YAYINLANIYOR
20 saniye süren görüntüler, Times Meydanında 9 saat boyunca her saatte 30 kez yayınlanıyor.