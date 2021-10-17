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Newcastle United taraftarları stada Arap kıyafetleriyle gitti

Newcastle United taraftarları stada Arap kıyafetleriyle gitti

Mohammed bin Selman'a bağlı bir konsorsiyuma satılan Newcastle United'ın taraftarlarının stada geleneksel Arap kıyafetleriyle gitmesi renkli görüntülere neden oldu.