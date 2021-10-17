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- Newcastle United taraftarları stada Arap kıyafetleriyle gitti
Newcastle United taraftarları stada Arap kıyafetleriyle gitti
- Haber Merkezi
- 17.10.2021 - 16:46
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Mohammed bin Selman'a bağlı bir konsorsiyuma satılması futbol camiasında büyük yankı uyandırmıştı.
TARAFTAR STADIN ÖNÜNDE KUTLAMIŞTI
Yaklaşık 300 milyon euro değerindeki satıştan sonra sihay-beyazlı ekip, dünyanın en zengin klübü haline gelirken taraftarlar satış haberini stadın önünde kutlamayla karşılamıştı.
Premier Lig'den yapılan resmi açıklamanın hemen ardından birçok transfer haberi çıktı.
Dünya çapında birçok yıldız futbolcunun adı Newcastle United'la anılmaya başladı.
MAÇA ARAP KIYAFETLERİYLE GİTTİLER
Taraftarları yıldız isimlerin transfer haberleriyle heyecanlanan Newcastle United, bu hafta satıştan sonra ilk kez kendi evinde Tottenham'ı ağırlayacak.
Siyah beyazlı ekibin tutkulu taraftarları, takımlarını desteklemek için St James' Park'a akın etti.
Yıldız isimlerle çıkan trasfer haberlerinden sonra taraftarlar tribünlere geleneksel Arap kıyafetlerini giyerek gittiler.
Başlarında agel takıp entari giyen taraftarlar renkli görüntüler oluşturdu.
Newcastle United taraftarları takımın Prens Selman'a satılışını kutladı VİDEO