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    Newcastle United taraftarları stada Arap kıyafetleriyle gitti

    Mohammed bin Selman'a bağlı bir konsorsiyuma satılan Newcastle United'ın taraftarlarının stada geleneksel Arap kıyafetleriyle gitmesi renkli görüntülere neden oldu.
    • Haber Merkezi
    • 17.10.2021 - 16:46
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    Newcastle United taraftarları stada Arap kıyafetleriyle gitti

    İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Mohammed bin Selman'a bağlı bir konsorsiyuma satılması futbol camiasında büyük yankı uyandırmıştı.

    TARAFTAR STADIN ÖNÜNDE KUTLAMIŞTI

    Yaklaşık 300 milyon euro değerindeki satıştan sonra sihay-beyazlı ekip, dünyanın en zengin klübü haline gelirken taraftarlar satış haberini stadın önünde kutlamayla karşılamıştı.

    Premier Lig'den yapılan resmi açıklamanın hemen ardından birçok transfer haberi çıktı.

    Dünya çapında birçok yıldız futbolcunun adı Newcastle United'la anılmaya başladı.

    Newcastle United taraftarları stada Arap kıyafetleriyle gitti #1

    MAÇA ARAP KIYAFETLERİYLE GİTTİLER

    Taraftarları yıldız isimlerin transfer haberleriyle heyecanlanan Newcastle United, bu hafta satıştan sonra ilk kez kendi evinde Tottenham'ı ağırlayacak.

    Siyah beyazlı ekibin tutkulu taraftarları, takımlarını desteklemek için St James' Park'a akın etti.

    Yıldız isimlerle çıkan trasfer haberlerinden sonra taraftarlar tribünlere geleneksel Arap kıyafetlerini giyerek gittiler.

    Başlarında agel takıp entari giyen taraftarlar renkli görüntüler oluşturdu.

    Newcastle United taraftarları takımın Prens Selman'a satılışını kutladı VİDEO

    Newcastle United taraftarları stada Arap kıyafetleriyle gitti #2

    Newcastle United taraftarları stada Arap kıyafetleriyle gitti #3

    Newcastle United taraftarları stada Arap kıyafetleriyle gitti #4

    Newcastle United taraftarları stada Arap kıyafetleriyle gitti #5

    Newcastle United taraftarları stada Arap kıyafetleriyle gitti #6

    Newcastle United taraftarları stada Arap kıyafetleriyle gitti #7

    Newcastle United taraftarları stada Arap kıyafetleriyle gitti #8

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