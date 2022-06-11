Nicolas Maduro, İran'da İbrahim Reisi ile görüştü

Petrol arzında sorunların yaşandığı bir dönemde Tahran, kritik zirveye ev sahipliği yaptı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, İran'ın başkenti Tahran'da resmi temaslarda bulundu.

Maduro, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir araya geldi.

Petrol arzı masada

Görüşmede iki ülke ilişkilerinin yanı sıra, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yaşanan enerji krizi ve petrol arzındaki son durumun ele alındığı belirtildi.

Maduro'nun açıklamasına göre, Venezuela ile İran arasında 20 yıllık bir iş birliği planı da masadaydı.

Yaptırımlara karşı ortak hareket etme kararı

Her iki ülkenin karşı karşıya kaldığı uluslararası yaptırımlara karşı ortak hareket etme ihtiyacı, konuşulan gündem maddelerinden biri oldu.

ABD, enerji krizi nedeniyle petrol şirketleriyle ilgili olarak, Venezuela'da faaliyetlerine başlamaları için lisans kararı vermişti.

Enerji krizine çözüm arayışları

İran ise ürettiği petrolü, Beyaz Saray'ın ağır yaptırımları nedeniyle satmakta güçlük çekiyor.

Diğer taraftan Washington yönetimi, petrol arzına çözüm için gözünü İran'a da çevirmiş durumda.

Maduro'dan İran'a ilk ziyaret

Böyle bir dönemde Maduro'nun ziyaret dikkat çekerken, Venezuela lideri, İran medyasına verdiği demeçte, Tahran'a yaptığı ilk ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Maduro, İran'ın, ABD'nin yaptırım ve tehditlerine rağmen ihtiyaç duydukları duyduğu yakıtı göndererek Venezuela'ya yardım ettiğini söyledi.

"Venezuela halkına büyük bir yardım oldu"

Associated Press'in aktardığına göre, 59 yaşındaki Devlet Başkanı, "Tahran'ın Caracas'a petrol sevkiyatı, Venezuela halkına büyük bir yardım oldu." dedi.

Nicolas Maduro'nun öncülüğünde siyasi ve ekonomi alanında üst düzey isimlerin bulunduğu Venezuelalı heyet, Reisi'nin daveti üzerine iki günlük İran ziyaretine başladı.

"Direniş ekonomisi stratejisini şekillendirdik"

Venezuela Devlet Başkanı Maduro ayrıca, Caracas ve Tahran'ın uluslararası meselelerde "ortak bir vizyon" ile birleştiğini ve her iki ülkenin de ABD ve müttefikleri tarafından uygulanan zorlayıcı tedbirlerin kurbanı olduklarını söyledi.

Maduro, "Caracas ve Tahran, direniş ekonomisi stratejisini şekillendirdi ve genişletmek için çalışıyor." diye konuştu.