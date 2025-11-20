Nicolas Maduro'nun 'Hristiyan' savaşı: Hz İsa’yı, Venezuela’nın koruyucusu ilan etti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Hz. İsa açıklamalarıyla konuşuluyor...

Sık sık verdiği dini mesajlar ile gündeme oturan Nicolas Maduro, son gerçekleştirdiği konuşmasında da Hz. İsa çıkışı yaparak, ABD Başkanı Donald Trump'tan korunma ayini gerçekleştirdi.

HZ. İSA'YI VENEZUELA'NIN HAKİMİ İLAN ETTİ

Hz İsa’yı, Venezuela’nın hakimi ve koruyucusu ilan eden Maduro, konuşmasında bölgesel istikrar çağrısında da bulundu.

"TÜM ŞEREF KUTSAL RUH'A AİTTİR"

Maduro, "Tanrımız İsa Mesih'i Venezuela'nın Sahibi ve Rabbi olarak onayladığımı beyan ederim; tüm şeref Kutsal Ruh'a aittir." dedi.

Venezuela Devlet Başkanı, Zekeriya 4:6'daki "Kuvvetle, kudretle değil, ancak benim Ruhumla olacak", ayetinin ana mesaj olduğunu da aktardı.

TRUMP İÇİN DUA ÇAĞRISINDA BULUNDU

Ayrıca, ABD ile artan gerginlik sonrasında ABD Başkanı Donald Trump için dua çağrısında bulunan Maduro, "savaş şeytanından" uzak durmasını istedi.

"SEVGİLİ MESİH, TÜM ŞAN SONSUZA DEK SANA OLSUN"

Maduro, konuşmasını bölgesel istikrar çağrısıyla sonlandırdı.

Başkan, "Sevgili Mesih, tüm şan sonsuza dek sana olsun. Venezuela, Güney Amerika ve Karayipler'de barış olsun. Yaşasın Hristiyan halkı!" sözlerini sarf etti.

Maduro, daha öncesinde yaptığı başka bir konuşmasında ise, ulusun komutasını Mesih'e devrettiğini bildirmişti.