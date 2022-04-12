Nicolas Sarkozy: İkinci turda Macron'a oy vereceğim

Fransa'nın eski cumhurbaşkanı, Le Pen'e karşı Macron'un etrafında birlik olunması gerektiğini savundu.

Fransa'da 24 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile aşırı sağcı Marine Le Pen yarışacak.

İlk turda kaybeden adayların büyük bir bölümü Macron'a desteğini açıklarken, bir destek de Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'den geldi.

Sarkozy'den Macron'a destek

Anketler, 2017 seçimlerinin aksine, bu yılki ikinci turun daha zorlu geçeceğini gösteriyor. Böyle bir dönemde Sarkozy, Macron'un Ukrayna'daki "uluslararası kriz" karşısındaki tavrına işaret ederek, Macron'u desteklediğini duyurdu.

"Macron'a oy vereceğim çünkü..."

Facebook hesabından açıklama yapan Sarkozy, "Emmanuel Macron'a oy vereceğim çünkü ağır bir uluslararası kriz karşısında gerekli deneyime sahip olduğuna inanıyorum." dedi.

"Avrupa'ya bağlılığı açık ve net"

Sarkozy, "Macron'un ekonomik projesi, çalışmanın değerini birinci öncelik olarak görüyor ve Avrupa'ya bağlılığı açık ve net. Partizan alışkanlıklarımızı terk etmeliyiz. Cumhuriyetçi değerlere bağlılık ve yönetim kültürümüz, Emmanuel Macron'un birlik çağrısına yanıt vermemizi sağlamalı." diye konuştu.

Le Pen: Gizli gündemim yok

Öte yandan cumhurbaşkanlığı için üçüncü kez aday olan Ulusal Birlik Partisi (RN) lideri Marine Le Pen, Fransa'yı Avrupa Birliği'nden çıkarma konusundaki planlarından vazgeçtiği yönünde sinyaller veriyor.

AB konusundaki şüpheciliğiyle bilinen Le Pen, France Inter radyosunda yaptığı açıklamada, "Gizli bir gündemim yok." diyerek, ülkesini AB'den çıkarma planlarını reddetti, ancak 27 üyeli blokta reform sözü verdi.

"Fransız halkı AB'yi istemiyor"

Le Pen, "Fransız halkının büyük bir çoğunluğunun kesinlikle anti-demokratik bir şekilde işleyen, tehdit ve şantajla ilerleyen ve kendi çıkarlarına aykırı politikalar uygulayan bir Avrupa Birliği'ni artık istemediğini düşünüyorum." ifadesini kullandı.