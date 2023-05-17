Nicolas Sarkozy'ye yolsuzluk suçlaması: Hapis cezasına çarptırıldı Üç yıl hapse mahkum edilen Sarkozy, cezasını evde elektronik kelepçeyle çekecek. Sarkozy'nin avukatına ve yargıcına da aynı ceza verildi.

AA

Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy hakkındaki davada karar açıklandı.

Paris Temyiz Mahkemesi, Sarkozy'nin yolsuzlukla yargılandığı davaya ilişkin kararını verdi.

3 yıl hapis kararı: Elektronik kelepçe takacak

Sarkozy, dava kapsamında 2 yılı tecilli, 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Sarkozy'nin hapis cezasını evde elektronik kelepçeyle çekmesine hükmetti.

Sarkozy, ayrıca 3 yıl boyunca medeni haklarından men edilirken bu süre zarfında herhangi bir seçim kapsamında seçilemeyecek.

Avukata ve yargıca aynı ceza verildi

Aynı davada yargılanan Sarkozy'nin avukatı Thierry Herzog ve yargıç Gilbert Azibert'e de Sarkozy'ninkiyle aynı ceza verildi. Herzog, 3 yıl boyunca avukatlıktan men edildi.

Sarkozy hakkında kendisi ile ilgili başlatılan başka bir adli soruşturmaya ilişkin bilgi alabilmek için "nüfuz ticareti yaptığı ve duruşmaların gizliliği ilkesini ihlal ettiği" gerekçesiyle 2014'te dava açılmıştı.

Polis ve savcılardan bilgi sızdırdı

Nicolas Sarkozy, bu davada L'Oreal skandalı hakkındaki soruşturma dosyalarına girmesi için Yargıç Azibert'e Monaco'da yüksek bir görev önermekle suçlanmıştı.

Savcılar, Sarkozy ve avukatını dinleme kararı çıkarmıştı. Sarkozy'nin, avukatı Herzog ile yaptığı görüşmelerde L'Oreal soruşturması kapsamında polis ve savcılardan bilgi sızdırdığı belirlendi.