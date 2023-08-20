Nijer'de askeri yönetim taraftarları sokakta: ECOWAS müdahalesine karşı destek gösterisi Nijer'in başkenti Niamey'de askeri yönetim destekçileri düzenledikleri gösteride ECOWAS müdahalesine karşı duruşunu yinelerken askeri yönetime desteklerini sürdürdü.

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AA

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonuldu ve o akşam asker yönetime el koydu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da CNSP isimli geçiş hükümetinin başına geçti.

CNSP, 7 Ağustos'ta Lamine Zeine'yi başbakan olarak atandı ve 10 Ağustos'ta da asker ve sivillerden oluşan 21 üyeli kabineyi açıkladı.

Askeri darbenin ilk gününden itibaren halk yönetime desteğini sürdürüyor.

Nijer'de halk destek için sokakta

Nijer'in başkenti Niamey'de askeri yönetim destekçileri gösteri düzenledi.

Niamey'de Ulusal Meclis önünde toplanan göstericiler, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) olası askeri müdahalesine karşı çıkarak Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli askeri yönetime desteğini yineledi.

Fransa defol pankartları

Göstericiler, Nijer ve Rusya bayraklarının yanı sıra "Wagner sizi bekliyoruz", "Fransa defol", "Fransa'ya hayır, Rusya'ya evet" yazılı pankartlar taşıdı.

Dün CNSP lideri Abdurrahmane Tchiani, sivil yönetime geçişin en fazla 3 yıl içinde tamamlanacağını duyurmuştu.

Tchiani, ECOWAS'ın olası askeri müdahalesinin çetrefilli sonuçlar doğuracağı konusunda uyarmıştı.

ECOWAS ülkelerinin genelkurmay başkanlarının Gana'nın başkenti Akra'da düzenledikleri toplantıda Nijer'e askeri müdahalenin tarihinin belli olduğu ifade edilmişti.

ECOWAS, askerlerin emir gelir gelmez müdahaleye hazır olduğunu ilan etmiş ancak bu olası operasyonun hangi tarihte başlayacağı bilgisini paylaşmamıştı.