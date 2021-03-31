Nijer’de darbe girişimi başarısız oldu

Devlet Başkanlığı binası yakınlarında meydana gelen çatışma seslerine ilişkin açıklamada, ülkede darbe girişiminin yapıldığı duyuruldu.

Nijer'in başkenti Niamey'de bulunan Devlet Başkanlığı binası yakınlarında yerel saatle 03.00 sıralarında duyulan silah sesleriyle alakalı açıklama yapıldı.

Hükümet olayın darbe girişimi olduğunu duyurdu.

Yapılan açıklamada darbe girişimi, demokrasiyi ve hukuk devletini tehdit etmeye çalışan, korkakça ve gerici bir eylem olarak nitelendirildi.

Açıklamada, "30-31 Mart gecesi darbe girişimi engellendi.” ifadeleri kullandı.

BİRKAÇ KİŞİ TUTUKLANDI

Hükümet Sözcüsü Abdourahamane Zakaria, darbe girişiminin bir grup asker tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.

Birkaç kişinin tutuklandığını ve diğerlerinin de arandığını duyurdu.

AĞIR VE HAFİF SİLAHLAR KULLANILDI

Yarım saat süren, ağır ve hafif silahların kullanıldığı girişime yönelik bilgi veren güvenlik kaynakları da bir grubun Devlet Başkanlığı binasına girmeye çalıştığını belirtti.

Başkent sokaklarında durumun kontrol altına alındığını belirten yetkililer, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldığını ifade etti.

YEMİN TÖRENİ ERTELEDNİ

Olay, 21 Şubat'ta ikinci turu yapılan başkanlık seçimini kazanan iktidar partisinin adayı Mohamed Bazoum'un yemin töreninden 2 gün önce yaşandı. Bazoum'un 2 Nisan'da yemin etmesi bekleniyor.