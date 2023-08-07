Nijer'de darbenin ardından son durum: Fransız askerlerine 30 gün süre verildi 1500 Fransız askerinin, bir ay içinde ülkeden ayrılması gerekiyor. Askeri müdahale tehdidi sonrası uçuşa kapatılan Nijer hava sahası radara yansıdı.

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Fransa, Nijer'de askeri cuntanın yönetimi devralmasından sonra hedef haline gelen ülke oldu.

Nijer'de terörizmle mücadele kapsamında yaklaşık 1500 askeri bulunan Fransa, söz konusu Afrika ülkesinden çekilme baskısıyla karşı karşıya kaldı.

Fransız askerlerine 30 gün süre

Paris ile güvenlik ve savunma anlaşmalarını askıya alan cunta, ülkeyi terk etmeleri için Fransız askerlerine 30 gün süre verdi.

Fransız hükümeti, 1-2 Ağustos tarihlerinde Nijer'deki 577 vatandaşını tahliye etmişti.

Şimdi ise Fransa ordusuna bağlı unsurların, bu ülkeden ayrılması için 1 aylık süresi bulunuyor.

Askeri müdahale seçeneği masada

Fransız askerlerine yönelik karar, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'nun (ECOWAS) Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un yeniden görevine dönmesi için Nijer'e verdiği 7 günlük sürenin ardından geldi.

Süre dolarken, ECOWAS ise askeri müdahale dahil her türlü seçeneği masada tutuyor. Paris yönetiminin, bu olasılığa desteği dikkat çekiyor.

Uçuşa kapalı hava sahasının radar görüntüsü

Nijer, müdahale ihtimaline karşılık hava sahasını uçuşlara kapattı. Kararın ardından Nijer üzerinde uçuşun olmayışı radar görüntülerine yansıdı.

Nijer: Müdahale tehdidi var

Yapılan açıklamada, ismi verilmeyen iki Orta Afrika ülkesinde müdahale için askerlerin konuşlandırıldığı belirtilerek şöyle denildi:

Komşu ülkelerin hazırlıklarıyla netleşen müdahale tehdidi karşısında, Nijer hava sahası bir sonraki duyuruya kadar tüm uçaklar için kapalıdır.

"Toprak bütünlüğümüzü savunmaya hazırız"

Açıklamada, Nijer silahlı kuvvetlerinin ve tüm savunma ve güvenlik güçlerinin, toprak bütünlüğünü savunmaya hazır olduğu vurgulandı.

Bu arada Burkina Faso ve Mali, Nijer'e herhangi bir müdahalenin kendilerine karşı bir savaş ilanı olarak kabul edileceğini söyledi.

Nijer ile uzun bir kara sınırını paylaşan Cezayir de askeri çözüme karşı uyarıda bulundu.

ECOWAS'ın askeri güç planı

ECOWAS askeri şefleri, Nijerya'daki kriz toplantısının ardından cuma günü olası güç kullanımı için ayrıntılı plan üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Öte yandan söz konusu oluşumdan yapılan açıklamada, "Diplomasinin çalışmasını ve bu mesajın onlara (Nijer) iletilmesini istiyoruz." denildi.

15 Batı Afrika ülkesinden oluşan ECOWAS'ta Nijerya, Senegal, Togo ve Gana gibi ülkeler yer alıyor.