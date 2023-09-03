Nijer'de Fransa protestosu: Ordu ülkemizden çekilsin Başkent Niamey’de binlerce kişi, Fransız birliklerinin ülkeden çekilmesi için protesto düzenledi.

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İHA

Afrika'da Batı hegemonyasına karşı mücadele devam ediyor.

Nijer'de Fransa güdümündeki yönetime askeri darbe yapıldı.

Nijer Devlet Başkanı Mohamed Bazoum, 26 Temmuz'da Muhafız Alayı tarafından Başkanlık Sarayı'nda alıkonuldu, Ordu Sözcüsü Amadou Abdramane ulusal kanalda darbe bildirisi okudu.

Devlet Başkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Omar Tchiani daha sonra kendisini ülkenin yeni lideri ilan etmişti.

Darbenin ilk gününden itibaren Fransa karşısı gösteriler sürüyor.

"Topraklarımızda Fransız istemiyoruz"

Bu kapsamda binlerce kişi, başkent Niamey'deki Fransız askeri üssü önünde toplandı.

Göstericiler, "Topraklarımızda Fransız askerlerini istemiyoruz", "Fransız askerleri gidin", "İşgale hayır" slogan attı.

Öte yandan ülkenin Tillaberi bölgesinde de aynı gerekçeyle eylem yapıldı.

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Nijer'de Fransa askeri üssü

Fransa'nın Nijer'de yaklaşık 1500 askeri ve Diori Hamani Havalimanı yakınlarında "Niamey 101" isminde bir askeri üssü bulunuyor.

Nijer'de 26 Temmuz'da askeri darbeyle yönetimi ele geçiren "Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP)" Sözcüsü Amadou Abdramane, Fransa ile biri 1977’de imzalanan 5 askeri işbirliği anlaşmasının iptal edildiğini duyurmuştu.

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Niamey'deki cuntanın bu kararını tanımadığını, Paris'in Niamey'le yaptığı söz konusu askeri anlaşmaların çerçevesinin Nijer'in meşru hükümetiyle oluşturulduğunu açıklamıştı.

Fransa Büyükelçisi ülkeden ayrılmadı

Askeri yönetim, Fransa'nın Niamey Büyükelçisi Sylvain Itte'ye 25 Ağustos'ta ülkeyi terk etmesi için 48 saat vermiş ancak Itte ülkeden ayrılmamıştı.

Bunun üzerine Nijer Dışişleri Bakanlığı, Büyükelçi Itte'nin dokunulmazlığının kaldırıldığını ve polis güçleri tarafından sınır dışı edileceğini duyurmuştu.

Itte hala Nijer topraklarında bulunuyor.

"Büyükelçimiz, Niamey'de kalacak"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 28 Ağustos'ta Paris'te 29. Büyükelçiler Konferansı'nda yaptığı açıklamada, "Darbecilerin baskılarına rağmen Büyükelçimiz, Niamey'de kalacak." ifadesini kullanmıştı.

Fransa'dan askeri faaliyete ilişkin açıklama

Fransa Genelkurmay Başkanlığından AA'ya yapılan yazılı açıklamada, Fransa'nın Niamey Büyükelçiliği'ne veya yakınına asker konuşlandırma ihtimaline ilişkin olarak, Fransa'nın Nijer silahlı kuvvetleri ile askeri işbirliğinin 26 Temmuz itibarıyla sona erdiği, dolayısıyla Nijer'deki Fransız birliklerinin faaliyetlerinin Niamey Hava Üssü ve ileri gözetleme mevzileri ile sınırlı olduğu bildirildi.

Nijer'de askeri darbe

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker, yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da CNSP isimli geçiş hükümetinin başına geçmişti.

CNSP, 7 Ağustos'ta Lamine Zeine'yi başbakan olarak atamış, 10 Ağustos'ta asker ve sivillerden oluşan 21 üyeli kabineyi açıklamıştı.