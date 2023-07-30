Nijer'deki askeri liderler, silahlı müdahaleye karşı uyardı Afrikalı liderler, darbeye karşı görüş alışverişinde bulunmak üzere toplanacak. Zirve öncesi Nijer'deki askerler, olası müdahale konusunda uyarıda bulunurken, halk sokaklara çıkmaya davet edildi.

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Afrika ülkesi Nijer'de yaşanan darbe girişimi, Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum'un devrilmesine yol açtı.

Darbenin arkasında, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdourahmane Tchiani yer alıyor.

26 Temmuz'daki darbe sonrası General Tchiani, kendisini ülkenin yeni lideri olarak ilan etti.

Silahlı müdahaleye karşı çıktılar

Nijer'deki askeri liderler, ülkede herhangi bir silahlı müdahaleye karşı uyarıda bulundu.

Uyarı, Batı Afrikalı liderlerin, anayasal düzeni yeniden tesis etmesi için orduya baskı yapmak üzere pazar günü acil toplanma kararı almasından sonra geldi.

Afrikalı liderlerden kritik toplantı

15 üyeli Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) ve 8 üyeli Batı Afrika Ekonomik ve Parasal Birliği Nijerya'da bir araya gelecek.

Batı Afrikalı liderler, Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum'u geri getirmenin yollarına odaklandı.

Pazar günkü zirve öncesinde, Nijer'deki darbe liderleri herhangi bir askeri müdahalenin yapılmaması gerektiğini dile getirdi.

"Nijer'e saldırı planlıyorlar"

Cunta sözcüsü Albay Amadou Abdramane, "(ECOWAS) toplantısının amacı, ECOWAS üyesi olmayan diğer Afrika ülkeleri ve bazı Batılı ülkelerle iş birliği içinde askeri müdahale yoluyla Nijer'e yönelik saldırı planını onaylamaktır." dedi.

The Guardian'ın aktardığına göre, Abdramane, "Vatanımızı savunma konusundaki kesin kararlılığımızı bir kez daha hatırlatmak istiyoruz." diye ekledi.

Cunta, cumartesi gecesi yaptığı açıklamada, Nijer'in başkenti Niamey'deki halkı söz konusu toplantıya karşı sokaklara çıkmaya çağırdı.

Avrupa Birliği ve Fransa, Nijer'e finansal desteği ve bu ülkeyle güvenlik iş birliğini askıya aldı.