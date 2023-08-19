Nijer'e olası müdahalenin tarihi belirlendi Batı Afrika ülkeleri, Nijer'e olası bir müdahalenin tarihini netleştirdi. ECOWAS'ın üst düzey yetkilisi, "Emir gelir gelmez Nijer'e müdahale etmeye hazırız" mesajı gönderdi.

AA & Ensonhaber

Afrika ülkesi Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonuldu ve o akşam asker yönetime el koyduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlenerek geçiş hükümetinin başına geçti.

"Emir gelir gelmez Nijer'e müdahaleye hazırız"

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) üyesi ülkelerin genelkurmay başkanlarının Nijer'deki yönetim krizine çözüm bulmak için Gana'nın başkenti Akra'da düzenledikleri iki günlük toplantı sona erdi.

ECOWAS Siyasi İşler, Barış ve Güvenlikten Sorumlu Komiseri Abdel-Fatau Musah, toplantıda Nijer'deki siyasi krize son vermek için gösterilen çabaları ve potansiyel insani sorunları tartıştıklarını belirtti.

ECOWAS'ın Nijer'e başlatacağı olası askeri operasyonun gününün belli olduğunun altını çizen Musah, "Emir gelir gelmez Nijer'e müdahale etmeye hazırız" ifadesini kullandı.

"Nijer'e savaş ilan etmiyoruz"

Müdahalenin tarihini paylaşmayan Musah, operasyonun kısa süreli olacağını ve anayasal düzenin yeniden tesis edilmesini amaçladığını söyledi.

Musah, "Nijer'e savaş ilan etmiyoruz. Diyalog yolu hala açık. Nijer'i askeri iktidardan kurtarmak istiyoruz ki böylece ordu ülkenin öncelikli hedefi olan terörle mücadeleye odaklanabilsin" değerlendirmesinde bulundu.

Mali, Burkina Faso ve Nijer'deki güvenlik durumunun da kötüleştiğine işaret eden Musah, "Askeri müdahale tercih ettiğimiz bir seçenek değil ancak Nijer'deki askeri cuntanın uzlaşmaz tavrı nedeniyle buna mecburuz" diye konuştu.

Musah, ECOWAS'tan bir heyetin Nijer'e gidebileceği bilgisini de paylaşarak sorunu hala barışçıl yollarla çözmeye hazır olduklarını ancak bunun karşılıklı olması gerektiğini vurguladı.