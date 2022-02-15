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    Nijer'i ziyaret eden İsviçre heyetinin 'Osmanlı tuğrası' şaşkınlığı

    Nijer'i ziyaret eden İsviçre heyetinin 'Osmanlı tuğrası' şaşkınlığı

    İsviçre Konfederasyon Başkanı Ignazio Cassis, Afrika ülkesi Nijer'i ziyaret etti. Heyetin, Agadez Sultanlığı'na ziyareti sırasında, Osmanlı tuğrası detayı dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 15.02.2022 - 04:50
    • Güncelleme : 15.02.2022 - 04:57
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    İsviçre Konfederasyon Başkanı Ignazio Cassis Nijer'e yaptığı 3 günlük ziyaret kapsamında, Niamey'de Nijer Devlet Başkanı Muhammed Bazum ve hükümetin diğer üyeleriyle bir araya geldi.

    Heyetin bir sonraki durağı, Osmanlı döneminden bu yana varlığını sürdüren, Agadez Sultanlığı'ydı.

    TUĞRADAN GÖZLERİNİ ALAMADILAR

    O ziyarete dair İsviçre makamlarının paylaştığı fotoğraftaki ayrıntı dikkatlerden kaçmadı.

    Cassis'in oturduğu koltuğun arkasındaki duvarda Osmanlı tuğrası bulunuyordu. İsviçre heyetindeki Temsilciler Meclisi Başkanı Irene Kalin de gözünü tuğradan alamadı.

    Nijer'i ziyaret eden İsviçre heyetinin 'Osmanlı tuğrası' şaşkınlığı - Video

    TUĞRANIN HİKAYESİ OSMANLI'YA DAYANIYOR

    TRT Haber'in verdiği bilgiye göre restorasyonu TİKA tarafından yapılan karşılama odasındaki tuğranın varlığının arkasında, Osmanlı soyu ile hakimiyetine dayanan bir hikaye bulunuyor.

    Rivayete göre, 1400’lü yılların başlarında bölgedeki kabileler, dönemin padişahından kendilerini yönetecek bir lider istiyor.

    Nijer i ziyaret eden İsviçre heyetinin Osmanlı tuğrası şaşkınlığı #1

    'İSTANBULEVA' HALKI OLARAK ANILIYORLAR

    Padişah bunun üzerine, Şehzadesi Yunus'u bölgeye yolluyor ve Osmanlı İmparatorluğu'nun Afrika'daki en uzak toprağında Agadez Sultanlığı kuruluyor.

    Çoğunluğu Tuareg kültüründen olan Agadez Sultanlığı'nda yaşayanlar da İstanbuleva halkı yani İstanbul'dan gelenler olarak anılıyor.

    Nijer i ziyaret eden İsviçre heyetinin Osmanlı tuğrası şaşkınlığı #2

    Nijer i ziyaret eden İsviçre heyetinin Osmanlı tuğrası şaşkınlığı #3

    Nijer i ziyaret eden İsviçre heyetinin Osmanlı tuğrası şaşkınlığı #4


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