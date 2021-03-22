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    Nijer'in yeni cumhurbaşkanı Bazoum oldu

    Nijer'de 2. turu yapılan cumhurbaşkanı seçim sonuçları kesinleşti.
    • AA
    • 22.03.2021 - 04:13
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    Nijer'in yeni cumhurbaşkanı Bazoum oldu

    Nijer'de 21 Şubat'ta ikinci turu yapılan cumhurbaşkanı seçimini Mohamed Bazoum'un kazandığı kesinleşti.

    OYLARIN YÜZDE 56,66'SINI ALDI

    Anayasa Mahkemesinden yapılan açıklamada, Bazoum'un oyların yüzde 55,66'sını, rakibi Mahame Ousmane'ın ise yüzde 44,34'ünü aldığı duyuruldu.

    Nijer'in yeni Cumhurbaşkanı olacak Bazoum'un 2 Nisan'da yemin etmesi bekleniyor.

    Nijer'de 27 Aralık'ta düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu 21 Şubat'ta yapılmıştı.

    Bağımsız Seçim Komisyonu, 23 Şubat'ta geçici sonuçlara göre, iktidar partisi  PNDS-Tarayya'nın adayı Bazoum'un yüzde 55,75 oy alarak sandıktan zaferle çıktığını duyurmuştu.

    MEVCUT CUMHURBAŞKANI GÖREV SÜRESİNİ TAMAMLADIĞI İÇİN ADAY OLMAMIŞTI

    Muhalefet partisi RDE-Tchanji'nin adayı ve eski Cumhurbaşkanı 71 yaşındaki Ousmane'nın da yüzde 44,25 oy aldığı kaydedilmişti.

    Mevcut Cumhurbaşkanı Mahamadou Issoufou, iki dönemlik görev süresini tamamladığı için aday olmamıştı.

    Fransa'dan bağımsızlığını kazandığı 1960'tan bu yana birçok askeri darbeye sahne olan ülkede, ilk kez demokratik yollarla seçilmiş bir cumhurbaşkanı, görevini, yine demokratik yollarla seçilecek halefine bırakacak.

    Nijer in yeni cumhurbaşkanı Bazoum oldu #1

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