26 Temmuz'da askeri darbenin yaşandığı Nijer, ABD, Fransa ve Almanya'nın Niamey büyükelçilerinin ülkeden ayrılmasını istedi.
Fransa'nın Niamey Büyükelçisi Slyvain Itte'ye ülkeden ayrılması için verilen süre dolarken, Paris yönetimi askeri cuntanın kararlarını tanımadığını söyledi.
Nijer'de Batı karşıtlığı yükseliyor
Bunun üzerine Büyükelçi Itte'nin ülkede kalmaya devam edeceği belirtildi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Büyükelçimiz Nijer'de kalacak." açıklaması yaptı.
Afrika ulusunda Batılı ülkelerin varlığına yönelik tepkiler her geçen gün artıyor.
Askeri üs önünde gösteri
Nijer’de askeri yönetimi destekleyen kadınlar, başkent Niamey'deki Fransız askeri üssünün önünde toplandı.
Protesto gösterisi düzenleyen Nijerli kadınlar, ülkede Fransız askeri varlığını istemediklerini dile getirdi.
Fransız bayrağını çöpe attılar
Gösteriye katılanların ellerindeki metal mutfak eşyaları dikkat çekti. Kadınlar, yere attıkları Fransız bayrağını süpürerek çöp kutusuna boşalttı, ardından kutuyu tekmelediler.
Darbe sonrası yaşananlar
Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.
Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli geçiş hükümetinin başına geçmişti.
CNSP, 7 Ağustos'ta Lamine Zeine'yi başbakan olarak atamış, 10 Ağustos'ta da asker ve sivillerden oluşan 21 üyeli kabineyi açıklamıştı.