Nijerya'da 168 çete üyesi etkisiz hale getirildi

AA

Nijerya'da 165 terörist ve silahlı çete üyesi etkisiz hale getirildi...

Nijerya Savunma Bakanlığı Medya Operasyonları Direktörü Edward Buba, yaptığı açıklamada, ordunun son bir haftada ülke genelinde diğer suçların yanı sıra terörizm ve silahlı çete üyelerine karşı operasyonlar düzenlediğini belirtti.

238 TERÖRİST DE GÖZALTINDA

Buba, operasyonlarda 165 terörist ve silahlı çete üyesinin öldürüldüğünü kaydederek, 238 teröristin de gözaltına alındığını ifade etti.

Operasyonlarda silahlı çete üyeleri ve teröristlerin rehin aldığı 188 kişinin kurtarıldığını aktaran Buba, silahlı çete üyeleri ve teröristlere ait 153 silah, çok sayıda motosiklet ve önemli mühimmatın ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

FİDYE İÇİN ADAM KAÇIRMA

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına karşın fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Silahlı kişiler, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.