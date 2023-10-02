Nijerya'da akaryakıt taşıyan tankerdeki patlamada 20 kişi can verdi Nijerya'da akaryakıt taşıyan tankerin patlaması sonucu 20 kişi hayatını kaybetti.

AA

Nijerya'nın güneyindeki Delta eyaletinin Warri-Benin kara yolunda benzin taşıyan tankerde henüz bilinmeyen sebeple patlama oldu.

Ulusal basındaki haberlere göre patlamada 20 kişi yaşamını yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı ve bazı evler hasar gördü.

Ölü sayısı artabilir

Yetkililer bölgeye itfaiye ekiplerinin sevk edildiğini, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Yaralıların tedavi altına alındığını aktaran yetkililer ölü sayısının artmasından endişe edildiğini dile getirdi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)