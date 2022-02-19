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    Nijerya’da akaryakıt yüklü tanker yolcu otobüsüyle çarpıştı: 17 ölü

    Akaryakıt taşıyan tanker ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu çıkan yangında 17 kişi hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 19.02.2022 - 11:46
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    Nijerya’da akaryakıt yüklü tanker yolcu otobüsüyle çarpıştı: 17 ölü

    Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Ogun eyaletinde akaryakıt yüklü tanker, yolcu otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı.

    Lagos-İbadan otoyolunda meydana gelen kazanın ardından tanker alev aldı.

    Ogun Yol Güvenliği Birliği Sözcüsü Florence Okpe, olay yerinde yaptığı açıklamada, feci kazada 17 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

    ŞERİT İHLALİ KAZAYI BERABERİNDE GETİRDİ

    Okpe, “Ölümcül kaza şerit ihlali ve tehlikeli sürüşten kaynaklandı.” şeklinde konuştu.

    Kurtarma çalışmasının sona erdiğini aktaran Okpe, olay yerindeki kurtarma ekiplerinin kazadan etkilenen kişilerin sayısını henüz tespit edemediğini de dile getirdi.

    Nijerya’da akaryakıt yüklü tanker yolcu otobüsüyle çarpıştı: 17 ölü #1


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