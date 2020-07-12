Nijerya'da altın madeni ocağında göçük: 7 ölü

Benue eyaletinde yasa dışı faaliyet yürüten bir altın madeni ocağında gerçekleşen göçükte, 7 işçi hayatını kaybetti.

Nijerya'da devam eden kaçak madencilik faaliyetleri doğaya zarar verirken, göçük kaynaklı ölümlere de neden oluyor.

Benue Polis Sözcüsü Catherine Anene, yerel medyaya yaptığı açıklamada, Makurdi bölgesinde yasa dışı faaliyet gösteren altın madeni ocağında göçük meydana geldiğini belirtti.

7 ÖLÜ

Anene, arama kurtarma çalışmalarında şu ana kadar göçük altından 7 madencinin cesedinin çıkarıldığını kaydederek, çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Nijerya'da yaklaşık 10 bin madencinin yasa dışı olarak faaliyet gösteren maden ocaklarında çalıştığı iddia ediliyor.