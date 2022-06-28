Nijerya'da bu yılın ilk yarısında Lassa ateşi sebebiyle 158 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'da bu yılın ilk yarısında Lassa ateşi sebebiyle 158 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'da fare dışkılarına temas sonucu insana geçen ve ölümcül olabilen Lassa ateşi hastalığı nedeniyle sene başından beri 158 kişi hayatını kaybetti.

Dünya, geçtiğimiz 2.5 sene boyunca koranavirüs pandemisiyle mücadele ederken, şimdi de yeni çıkan virüslerle karşı karşıya...

Avrupa'da görülen Maymun Çiçeği virüsünün ardından şimdi de Afrika'da ortaya çıkan Lassa ateşi salgını, dünyayı tehdit etmeye devam ediyor.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi'nden (NCDC) yapılan yazılı açıklamada, ocaktan bu yana başkent Abuja'nın yanı sıra 24 eyalette salgının yayıldığı belirtildi.

158 kişi hayatını kaybetti

Bu süre zarfında 782 Lassa ateşi vakası tespit edildiği kaydedilen açıklamada, 158 kişinin salgından yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Kadınlarda görülme oranı fazla

Açıklamada, virüse yakalananların çoğunun 21-30 yaşlarında ve kadın olduğu aktarıldı.

Nijerya hükümeti, salgınının tedavisi için 3 ilaç belirlendiğini duyurmuştu.

Geçen senede 102 kişi yaşamını yitirmişti

Her yıl kurak dönemin yaşandığı kasım ve mayıs aylarında artan Lassa ateşi salgınında geçen sene 674 vaka tespit edilmiş, 102 kişi yaşamını yitirmişti.

Mali, Togo, Gana, Liberya, Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine Nijerya'da ilk olarak 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı.

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşıyor

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.

AA'nın haberine göre yetkililer, halkı hijyen konusunda dikkatli olmaları, fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri konusunda uyarıyor.