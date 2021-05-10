- Haberler
- Dünya Haberleri
- Nijerya’da camiye silahlı saldırı: 40 kişi kaçırıldı
Nijerya’da camiye silahlı saldırı: 40 kişi kaçırıldı
Silahlı saldırganlar tarafından camiye düzenlenen saldırıda en az 40 kişi kaçırıldı. Kaçırılan kişilerin 30’u düzenlenen operasyon ile kurtarıldı.
- İHA
- 10.05.2021 - 16:00
- Güncelleme : 10.05.2021 - 16:06
Nijerya’nın kuzeyindeki Katsina eyaletinde yer alan Jibia kasabasında bulunan bir camiye, dün akşam saatlerinde saldırı düzenlendi.
Teheccüd namazı kılındığı sırada düzenlenen saldırıda, silahlı saldırganlar camide bulunan en az 40 kişiyi kaçırdı.
ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
Olayla ilgili açıklama yapan Eyalet Sözcüsü Gambo Isah, polis ve askerlerden oluşan güvenlik ekibi tarafından silahlı saldırganlara yönelik operasyon düzenlendiğini bildirdi.
Operasyon neticesinde 30 kişinin kurtarıldığı ifade edilirken, geride kalanların kurtarılması için çalışmaların devam ettiği aktarıldı.