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Nijerya’da camiye silahlı saldırı: 40 kişi kaçırıldı

Nijerya’da camiye silahlı saldırı: 40 kişi kaçırıldı

Silahlı saldırganlar tarafından camiye düzenlenen saldırıda en az 40 kişi kaçırıldı. Kaçırılan kişilerin 30’u düzenlenen operasyon ile kurtarıldı.