Nijerya'da çete mensuplarının silahlı saldırısında 7 çiftçi öldü
AA

Nijerya'da yerel basındaki haberlere göre, silahlı çete üyeleri, Niger eyaletine bağlı Bangi bölgesinde bir tarlada çalışanlara saldırı düzenledi.

7 ÇİFTÇİ ÖLDÜRÜLDÜ

Silahlı saldırıda 7 çiftçi hayatını kaybetti, bir çok kişi yaralandı.

Niger eyaletinde zaman zaman silahlı saldırılar düzenleniyor. Son olarak, 6 Kasım'da eyaletin Rafi bölgesinde düzenlenen saldırıda 10 kişi yaşamını yitirmişti.

Nijerya, uzun zamandır farklı bölgelerde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla mücadele ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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Fatih Yıldırım
Yazar