Nijerya'da çok sayıda silahlı çete üyesi öldürüldü

AA & Ensonhaber
Nijerya ordusu, Kaduna eyaletine bağlı Kampanin Doka köyünde silahlı çete üyelerine yönelik operasyon düzenlediğini belirtti.
Ordu Halkla İlişkiler Müdür Vekili Musa Yahaya, operasyonda 10 silahlı çete üyesinin öldürüldüğünü açıkladı.
Geçtiğimiz yıl 937 kişi can verdi
Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı kişilerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya...
Kaduna eyaletinde geçen yıl silahlı grupların düzenlediği saldırılarda 937 kişi hayatını kaybetmiş, 1972 kişi kaçırılmıştı.
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