Nijerya'da hamile tekvandocu altın madalya kazandı

8 aylık hamile olduğu belirtilen tekvando sporcusu, ülkedeki ulusal yarışmada altın madalya kazandı. Kadının başarısı "ilham verici" olarak nitelendirildi.

Nijerya'da düzenlenen Ulusal Spor Festivali, çok konuşulacak bir olaya şahitlik etti.

Aminat Idrees adındaki 26 yaşındaki kadın tekvandocu, turnuvaya 8 aylık hamile olarak katıldı.

Genç kadın "Poomsae" klasmanında altın madalya kazandı.

"Benim için büyük bir onur.” diyen genç anne adayı, şöyle konuştu:

“Birkaç antrenmandan sonra denemeye karar verdim ve gerçekten iyi hissettiriyordu. Hamile kalmadan önce antrenmanlardan keyif alıyordum ve hamilelik çok bir şey değiştirmedi gibi."

ELEŞTİRENLERE DE CEVAP VERDİ

Altın madalya kazanan Aminat Idrees, hamile olarak turnuvaya katılmasını eleştirenlere de cevap verdi.

Altın madalyalı anne adayı, eleştiride bulunanların tekvandoda çok fazla mücadele alanı olduğunun farkında olmadığını ifade etti.

Idrees, "Tekvando iki ana temelden oluşuyor; dövüş ve bir antrenman formu olan Poomsae. Doktorum ve organizasyon kurulu, yarışma öncesinde temasın olmadığı mücadelelere katılabileceğimi söyledi.” diye konuştu.

Nijerya'da 8 aylık hamile tekvandocu altın madalya kazandı VİDEO

GERÇEK BİR RAKİP YOK

Tekvandonun temelini oluşturan Poomsae'de dövüşçüler, gerçek bir rakiple karşılaşmıyor.

Ancak belirli bir düzen içerisindeki tekvando hareketlerini düzenli olarak gerçekleştiriyor.