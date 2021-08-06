Nijerya'da karıncayiyen pençesi ve fil dişi ele geçirildi

Nijerya'da, piyasa değeri 55 milyon dolar olan, 17 bin 137 kilogram fil dişi ve 870 kilogram karıncayiyen pençesi ele geçirildi.

Yasa dışı hayvan ticaretinin merkezi haline gelen Batı Afrika'da şaşkınlık yaratacak bir kaçakçılık daha engellendi.

17 TON FİL DİŞİ, 780 KİLO PENÇE

Nijerya Gümrük Denetleme Kurulu Başkanı Hameed Ali, yaptığı açıklamada, Lagos'un Lekki bölgesinde yurt dışına kaçırılmak üzere ülkeye sokulan 17 bin 137 kilogram fil dişi ve 870 kilogram karıncayiyen pençesi ele geçirildiğini belirtti.

PİYASA DEĞERİ 55 MİLYON DOLAR

Ali, kaçakçılıkla ilgili 3 kişinin yakalandığını, ele geçirilen karıncayiyen pençesi ve fil dişinin piyasa değerinin 22,3 milyar naira (yaklaşık 55 milyon dolar) olduğunu kaydetti.

Yasa dışı hayvan ticaretinin kilit noktalarından Batı Afrika'da, fil dişleri genellikle geleneksel tıp, mücevher imalatı ya da hediyelik eşya yapımında kullanılmak üzere yasa dışı yollarla bölge ülkelerine gönderiliyor.