Nijerya'da kilise izdihamı: 10 ölü

DHA
Nijerya'da Noel kutlamaları kanlı bitti.
Başkent Abuja'da bir kilisede Noel kutlamaları dolayısıyla gıda dağıtımı gerçekleştirildi.
Ücretsiz ürünleri duyan halk, kiliseye akın etti.
10 ÖLÜ, 8 YARALI
Yaşanan kalabalık korkunç bir izdihama yol açtı.
Olayda ilk belirlemelere göre; 10 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
Nijerya Federal Başkent Bölge Polis Sözcüsü Josephine Adeh, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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