Nijerya'da kilise izdihamı: 10 ölü
DHA

Nijerya'da Noel kutlamaları kanlı bitti.

Başkent Abuja'da bir kilisede Noel kutlamaları dolayısıyla gıda dağıtımı gerçekleştirildi.

Ücretsiz ürünleri duyan halk, kiliseye akın etti.

10 ÖLÜ, 8 YARALI

Yaşanan kalabalık korkunç bir izdihama yol açtı.

Olayda ilk belirlemelere göre; 10 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Nijerya Federal Başkent Bölge Polis Sözcüsü Josephine Adeh, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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Büşra Yıldız
Muhabir