Nijerya'da kolera nedeniyle 94 kişi öldü Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da kolera salgınında bu yıl yaşamını yitirenlerin sayısı 94'e ulaştı.

AA

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC), ülkenin 23 eyaletinde son bir ayda 201 kolera vakası kaydedildiğini açıkladı.

Ocak ayından bu yana ülkede 2 bin 860 kolera vakası görüldü, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 94'e çıktı.

Vibrio bakterisinin neden olduğu, gıda ve su yoluyla bulaşan kolera, ishale sebep olup vücutta su kaybına yol açıyor.

Salgın hastalıklara sıklıkla rastlanıyor

Hastalık tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor.

Nijerya'da temiz su yetersizliği yanında tıbbi müdahalenin etkin yapılamaması da hastalık ve ölüm riskini artırıyor.

Ülkede sıtma, çocuk felci, tifo ve maymun çiçeği virüsü gibi salgın hastalıklara da sıklıkla rastlanıyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)