Nijerya'da Lassa ateşi nedeniyle 166 kişi hayatını kaybetti

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi'nden yapılan açıklamada başkent Abuja'nın yanı sıra 21 eyaletin 106 bölgesinde Lassa ateşi vakalarının artmaya devam ettiği ifade edildi.

Ülkede ocak-eylül döneminde 7 bin 673 Lassa ateşi vakasının kaydedildiği ve hastalık nedeniyle 166 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Öte yandan Lassa ateşi nedeniyle geçen yıl ülke genelinde 190 kişi hayatını kaybetmişti.

ACİL DURUM İLAN EDİLMİŞTİ

Nijerya hükümeti 23 Ocak 2019'da Lassa ateşi nedeniyle acil durum ilan etmişti.

Mali, Togo, Gana, Liberya, Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine Nijerya'da ilk olarak 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı.

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.

Yetkililer halkı fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri konusunda uyarıyor.