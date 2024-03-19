Nijerya'da maaşlarını alamayan üniversite çalışanları greve gitti Nijerya'da üniversite çalışanları maaşlarının ödenmemesi ve haksız muamele sebebiyle ülke genelinde greve başladı.

AA & Ensonhaber

Nijerya Üniversiteleri Kıdemli Personel Birliği Başkanı Mohammed İbrahim, yaptığı açıklamada hükümetin işçilere 2022'deki uzun süreli grev sırasında kesilen dört aylık aidat borcu olduğunu ifade etti.

İbrahim, hükümeti akademik personele tazminat öderken bu dönem için maaşlarını keserek kendilerine adaletsiz davranmakla suçladı.

Grev başladı

Hükümetin üniversite çalışanlara haksız muamele yaptığını belirten İbrahim, bu nedenle ülke genelinde greve başladıklarını ifade etti.