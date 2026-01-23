Abone ol: Google News

Nijerya'da maden alanına saldırıda 7 kişi öldü

Nijerya'nın Plateau eyaletinde maden alanında düzenlenen saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti.

Yayınlama Tarihi: 23.01.2026 00:51
  • Nijerya'nın Plateau eyaletinde maden alanına düzenlenen saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti.
  • Kimliği belirsiz silahlı kişiler, yasa dışı maden alanında birçok kişiyi yaraladı.
  • Ülke, uzun süredir silahlı çeteler ve terör örgütlerinin saldırılarıyla mücadele ediyor.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da ordudan yapılan açıklamada henüz kimliği belirlenemeyen silahlı kişilerce Plateau eyaletine bağlı Kuru bölgesinde bulunan yasa dışı maden alanında saldırı düzenlendiği belirtildi.

Saldırıda 7 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı kaydedildi.

FİDYE İÇİN KAÇIRMA OLAYLARI SIKÇA GÖRÜLÜYOR

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.

Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Silahlı kişiler genellikle ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.

