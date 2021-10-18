Nijerya'da silahlı saldırı: 43 ölü

Sokoto eyaletinde silahlı çetelerin saldırı sonucunda 43 kişi yaşamını yitirdi.

Silahlı çetelerin sık sık saldırılarda bulunduğu Nijerya’nın Sokoto eyaletinde yeni gelişmeler yaşandı.

Sokoto Valisi Aminu Waziri Tambuwal yaptığı açıklamada, Goronyo'da kimliği belirsiz silahlı grupların dün başlayan ve bugün sabah saatlerine kadar devam eden silahlı saldırılarında 43 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

PAZAR YERİNİ BASIP, RASTGELE ATEŞ AÇTILAR

Görgü tanıkları, saldırganların Goronyo’daki pazar yerini bastığını ve rastgele ateş açarak insanları katlettiğini ifade etti. Silahlı saldırganları engellemeye çalışan 1 polis memurunun da vurulduğunu belirten görgü tanıkları, çok sayıda kişinin de saldırıdan kaçarken yaralandığını dile getirdi.

BAZI BÖLGELERDE TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ DURDURULDU

Zamfara, Katsina, Kaduna ve Sokoto eyaletlerinde artan adam kaçırma ve silahlı saldırı olaylarının ardından güvenlik güçlerinin silahlı gruplarla mücadelesine destek olmak amacıyla telekomünikasyon hizmetleri durdurulmuştu.