Euro
15.2692
-0.12%
Dolar
13.5713
-0.14%
Altın
794.2610
-0.04%
Borsa
1951
0.31%
Bitcoin
503.755
0.47%
BTXN Coin
30.47
1.63%
-2ºC
İstanbul
Çok bulutlu -2 C

    Nijerya'da silahlı saldırı: 9 ölü

    Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Zamfara eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti.
    • AA
    • 27.01.2022 - 01:23
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Nijerya'da silahlı saldırı: 9 ölü

    Ulusal basında yer alan haberlere göre, motosikletli silahlı kişilerce Zamfara eyaletine bağlı Tsafe bölgesinde saldırı düzenledi.

    9 KİŞİ ÖLDÜ, ÇOK SAYIDA İNSAN EVLERİNİ TERKETTİ

    Saldırıda 9 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı ve 100'e yakın kişi ise korkudan evlerini terk etti.

    Zamfara Polis Sözcüsü Muhammed Shehu, olayla ilgili henüz açıklama yapmadı.

    Bu arada Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin, eyalette artan güvenlik sorunları nedeniyle bugün bölgeyi ziyaret etmesi bekleniyor.

    Eyalet, 5 yıldır hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabilelerin şiddetli çatışmalarına sahne oluyor.

    Nijerya da silahlı saldırı: 9 ölü #1

    ÖNCEKİ SALDIRILARDA 50'DEN FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Son olarak 17 Ocak'ta silahlı kişilerin Zamfara eyaletinde düzenlediği baskınlarda 50'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

    Buhari, saldırının ardından bölgeye asker takviyesi yapmış, Zamfara ve komşu eyaletleri "uçuşa yasak bölge" ilan etmiş, bölgedeki madencilik faaliyetlerini yasaklamıştı.

    Nijerya da silahlı saldırı: 9 ölü #2


    Görüş Bildir