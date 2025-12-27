Ukrayna’da gönüllülerden cephede insanlık görevi

- Ukrayna'nın Donetsk Oblastı'nda gönüllüler, savaşta hayatını kaybeden Rus askerlerinin kimliklerini tespit etmeye çalışıyor.
- Gönüllüler, kişisel eşyalar ve belgeler üzerinden kimlik bilgilerini belirleyip kayıt altına alıyor.
- Bu çalışmalar, güvenlik risklerine rağmen insan onuruna saygı çerçevesinde yürütülüyor.
Rusya ile Ukrayna arasında süren savaşta, Ukrayna’nın doğusundaki Donetsk Oblastı’nda faaliyet gösteren “Platsdarm” adlı sivil toplum kuruluşunun gönüllüleri, cephe hattında yaşamını yitiren Rus askerlerine ait kimlik bilgilerini tespit etmeye çalışıyor.
AMAÇ: AİLELERE ULAŞMAK
Gönüllüler, çatışma bölgelerinde bulunan kişisel eşyalar, üniforma işaretleri ve resmi belgeler üzerinden askerlerin kimliklerini belirleyerek, bilgilerin kayıt altına alınmasını sağlıyor. Çalışmaların temel hedefinin, hayatını kaybeden askerlerin ailelerine doğru bilginin ulaştırılması olduğu belirtiliyor.
SAVALIN ORTASINDA VİCDANİ SORUMLULUK
Zaman zaman güvenlik riskleri altında yürütülen çalışmalar, savaşın yarattığı yıkıma rağmen insani değerlerin korunmasına yönelik bir çaba olarak değerlendiriliyor. Gönüllüler, taraf ayrımı gözetmeden insan onuruna saygı çerçevesinde hareket ettiklerini vurguluyor.