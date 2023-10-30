Nijerya'da yolcu taşıyan tekne alabora oldu: 15 kişi öldü Nijerya'nın Taraba eyaletinde yolcu taşıyan teknenin alabora olması sonucu 15 kişi yaşamını yitirdi.

AA & Ensonhaber

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Mayorenero bölgesindeki balık pazarından Taraba eyaletine dönen 100'den fazla yolcuyu taşıyan tekne, Benue Nehri'nde alabora oldu.

Daily Trust gazetesinin haberine göre kazanın ardından başlatılan kurtarma çalışmalarında 15 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Bölgede kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve ölü sayısının artmasından endişe duyulduğu belirtildi.

Yağış sezonunda tekne kazaları artıyor

Nijerya'da yağış sezonunda nehirler ve göllerde zaman zaman tekne faciaları yaşanıyor.

Son olarak 9 Eylül'de Niger ve 11 Eylül'de Adamawa eyaletlerinde yolcu taşıyan teknelerin batması sonucu en az 40 kişi hayatını kaybetmişti.