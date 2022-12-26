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    Nijeryalı çiftçiler, Shell'den 15 milyon euro tazminat kazandı

    Petrol sızıntısından zarar gören davacılar, kendilerine ödeme yapılmasını sağladı.
    • 26.12.2022 - 15:41
    • Güncelleme : 26.12.2022 - 15:42
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    Nijeryalı çiftçiler, Shell'den 15 milyon euro tazminat kazandı

    Londra merkezli petrol ve gaz şirketi Shell, Nijerya'da sebep olduğu iki petrol sızıntısıyla ilgili davada sorumlu bulundu.

    Davayı, Nijeryalı çiftçiler adına Çevresel Savunma (Milieudefensie) Derneği yürütüyordu.

    Shell, konuyla ilgili açıklamasında, dernekle tazminat miktarı konusunda anlaştıklarını duyurdu.

    15 milyon euro ödenecek

    Açıklamada, 2004 ile 2007 yılları arasında meydana gelen petrol sızıntısından zarar gören davacı dört çiftçi ve Nijerya'nın Oruma, Goi ve Ikot Ada Udo köylerindekilere verilmek üzere 15 milyon euro tazminat ödeneceği kaydedildi.

    Tazminat anlaşmasının 29 Ocak 2021'deki Lahey Temyiz Mahkemesi'nin Shell'i sızıntıdan sorumlu bulan kararının ardından yapıldığı ifade edilen açıklamada, anlaşma kapsamında bölgeye yeni bir "sızıntı tespit sistemi" inşa edildiği bilgisine yer verildi.

    Çiftçiler tazminat kazandı

    Nijerya hukukuna göre de geçerli olan anlaşmaya göre, tazminatın Shell'in Nijerya'daki iştiraki tarafından çiftçilere ödeneceği aktarıldı.

    Nijeryalı çiftçiler, Shell den 15 milyon euro tazminat kazandı #1

    Lahey, Shell'i sorumlu buldu

    Lahey kentindeki temyiz mahkemesi Shell'in Nijerya'da sebep olduğu iki petrol sızıntısıyla ilgili davada 29 Ocak 2021'deki kararında şirketin sorumlu olduğuna karar vermişti.

    Mahkeme, sızıntının petrol borularına yönelik sabotaj neticesinde gerçekleşmesi sebebiyle Nijerya yasalarına göre Shell'in sorumlu olmadığı şeklindeki savunmayı reddederek Shell'den sızıntının tekrar yaşanmaması için daha iyi bir "sızıntı tespit sistemi" kullanması gerektiğine ve tazminat miktarının daha sonra yapılacak hasar tespitine göre belirleneceğine hükmetmişti.

    Kirlenen nehrin temizlenmesi konusu

    AA'nın haberine göre, Shell, Ocak 2015'te sonuçlanan bir davada, 2008 ve 2009'da neden olduğu iki petrol sızıntısı için Nijerya'da açılan bir dava neticesinde Ogoni halkına 84 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etmiş ve kirlenen Bogo Nehri'ni temizleyeceğini bildirmişti.​​​​​​​


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