İstanbul-Manchester seferini yapan uçakta, Nijeryalı yolcu kadın doğum yaptı. Bebek ve anne, acil inişin yapılmasının ardından doktorlara teslim edildi.

Nijeryalı yolcu Nweke Ifeoma isimli bir kadın, Türk Hava Yolları’nın (THY) TK-1991 sefer sayılı Manchester uçağında sancıları artınca uygun bir bölüme alındı.

Kabin ekipleri doğum hazırlıklarına başlarken, uçakta doktor anonsu yapıldı. Hamile kadın, doktor ve kabin ekiplerinin de yardımıyla sağlıklı bir kız bebek dünyaya getirdi.

Uçak Viyana’ya acil iniş yaptı

DHA’nın haberine göre; bebeğin kordonunun kabin ekipleri tarafından kesilmesinin ardından uçak, Viyana Havalimanı’na acil iniş yaptı.

Uçağın Viyana’ya inişinin ardından sağlık ekiplerine teslim edilen yolcu ve bebeği hastaneye kaldırıldı.

Nijeryalı kadın, uçakta doğum yaptı VİDEO



“Yolcumuzu Viyana’da doktorlara teslim ettik”

Kabin Amiri Hakan Doğan, "Uçağımızda çok güzel bir olay gerçekleşti. Uçuşumuzda bir yolcumuz doğum yaptı. Sancısı geldiğini söyledi. Doktor anonsu yaptık. İlk yardım derslerinde aldığımız eğitimler doğrultusunda yolcumuza müdahale ettik. Yolcumuzu uçakta uygun bir yere aldığımız sırada doğum gerçekleşti. Biz de kordonu kestik. Daha sonra uçağımız acil olarak Viyana’ya inişini yaptı. Sağlıklı bir şekilde yolcumuzu Viyana’da doktorlara teslim ettik." dedi.