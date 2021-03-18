Nikol Paşinyan: 20 Haziran'da erken seçime gidiyoruz

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 20 Haziran’da erken parlamento seçimlerine gidileceğini açıkladı.

Ermenistan'da ordunun Başbakan Nikol Paşinyan'a istifa etmesi için muhtıra vermesiyle başlayan siyasi krizde muhalefet, Paşinyan'ın görevden ayrılması şartı ile erken seçime gidilmesini istemişti.

ERMENİSTAN 20 HAZİRAN'DA ERKEN SEÇİME GİDİYOR

Son olarak Paşinyan da erken seçim yapılacağını açıkladı.

Paşinyan, erken seçimlerin 20 Haziran'da yapılacağını söyledi.

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NE OLMUŞTU

Genelkurmay Başkanı Gasparyan ve üst düzey komutanlar, 25 Şubat'ta Başbakan Paşinyan'ı istifaya çağıran bir bildiriye imza atarak, Paşinyan'a muhtıra vermişti.

Paşinyan, hemen Genelkurmay Başkanı Gasparyan'ı görevden aldığını duyurmuştu.

Muhalefet yanlısı tutum sergileyen Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Gasparyan'ın görevden alınmasına ilişkin kararnameyi imzalamamıştı.

Paşinyan, ordu komutanlarının kendisine yönelik istifa çağrılarının "darbe girişimi" olduğunu söylemişti.