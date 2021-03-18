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    Nikol Paşinyan: 20 Haziran'da erken seçime gidiyoruz

    Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 20 Haziran’da erken parlamento seçimlerine gidileceğini açıkladı.
    • AA
    • 18.03.2021 - 14:12
    • Güncelleme : 18.03.2021 - 14:36
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    Nikol Paşinyan: 20 Haziran'da erken seçime gidiyoruz

    Ermenistan'da ordunun Başbakan Nikol Paşinyan'a istifa etmesi için muhtıra vermesiyle başlayan siyasi krizde muhalefet, Paşinyan'ın görevden ayrılması şartı ile erken seçime gidilmesini istemişti.

    ERMENİSTAN 20 HAZİRAN'DA ERKEN SEÇİME GİDİYOR

    Son olarak Paşinyan da erken seçim yapılacağını açıkladı.

    Paşinyan, erken seçimlerin 20 Haziran'da yapılacağını söyledi.

    Nikol Paşinyan, darbe girişimine karşı sokağa indi

    NE OLMUŞTU

    Genelkurmay Başkanı Gasparyan ve üst düzey komutanlar, 25 Şubat'ta Başbakan Paşinyan'ı istifaya çağıran bir bildiriye imza atarak, Paşinyan'a muhtıra vermişti.

    Paşinyan, hemen Genelkurmay Başkanı Gasparyan'ı görevden aldığını duyurmuştu.

    Muhalefet yanlısı tutum sergileyen Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Gasparyan'ın görevden alınmasına ilişkin kararnameyi imzalamamıştı.

    Paşinyan, ordu komutanlarının kendisine yönelik istifa çağrılarının "darbe girişimi" olduğunu söylemişti.

    Nikol Paşinyan: 20 Haziran da erken seçime gidiyoruz #1

    Nikol Paşinyan: 20 Haziran da erken seçime gidiyoruz #2

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